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Сегодня, 21:48

Агент Тюкавина не исключил уход игрока из «Динамо» этим летом

Виктория Кравченко
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 22-летнего форварда «Динамо» Константина Тюкавина рассказал о будущем своего клиента.

— Вы говорили, что у Тюкавина есть ряд предложений из Европы. Можно ли сказать, что он точно начнет сезон в РПЛ?

— Никто такого не скажет. Пока трансферное окно открыто. Могут разные ситуации произойти. Не могу такого сказать. Идет какая-то работа.

— «Динамо» готово отпустить Тюкавина, если поступит предложение, которое заинтересует Константина?

— У него есть сумма отступных. Если будет появится предложение, которое устроит всех, то Тюкавин может уйти.

— Какой европейский чемпионат Тюкавину нравится больше всего?

— Испанский, — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Контракт 22-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/predstavitel-tyukavina-ne-isklyuchil-ukhod-igroka-iz-dinamo-etim-letom-
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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