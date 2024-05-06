Агент Тюкавина о его голе в ворота «Сочи»: «Лучший забитый мяч сезона впереди»

Сегодня, 13:44
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил гол игрока в матче 27-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:2).
«Костя забивал похожие мячи. Интересно, что у него почти все голы красивые. Но этот — породистый! Быстрое принятие решения говорит о высокой игровой культуре, о качественном игровом мышлении. Но лучший гол сезона он еще не забил — впереди три игры», — сказал Сафонов «СЭ».
На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).