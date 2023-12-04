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Сегодня, 21:50

Агент Тюкавина: «Когда Костя долго не забивал, только ленивый не написал, что он сдулся»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался об игре футболиста в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

21-летний форвард забил гол и отличился в пятом туре чемпионата России подряд.

«Если на табло высвечивается фамилия, значит, он хорошо сыграл. Когда Костя долго не забивал, только ленивый не написал, что он сдулся. А сейчас он забивает пять туров подряд! Благодарен тем, кто нас поддерживает. Рад, что он подписал новый контракт с «Динамо», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

1 декабря бело-голубые объявили о продлении контракта с 21-летним россиянином до конца июня 2028 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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