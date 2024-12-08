Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

8 декабря, 23:04

Агент Тюкавина отметил, что целью игрока на 2025 год является завоевание трофея с «Динамо» и переезд в Европу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, назвал цели футболиста на 2025 год.

«Одна из целей на следующий год — отъезд в европейский чемпионат. Но чтобы не просто уехать, а в хороший клуб. Если будет серьезное предложение, мы уедем. А главная цель — попробовать завоевать трофей с «Динамо», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 21 матч за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
2
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Сегодня
Вчера
Неделя