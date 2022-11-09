Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:34

Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Разговоров о зимнем переходе нет»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Новости

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем нападающего «Динамо».

«У него действующий контракт с «Динамо». Пока что разговоров о зимнем переходе нет. У него действующий контракт, и он его отрабатывает, выходит и забивает. Константин не является игроком основного состава? Да, я говорил об этом полгода назад. Если «Динамо» захочет продать Тюкавина или отдать в аренду, тогда мы будем работать», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Юсупов считает, что со стороны Нобоа было бы глупо отказывать «Зениту»