Агент Тюкавина — о том, что игрок приехал на матч «Спартак» — «Зенит»: «Не вижу ничего такого, у него выходной»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, зачем футболист приехал на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Если я в театр приду, тоже слухи какие-то появятся. У него сегодня выходной. Почему он не может сходить посмотреть футбол «Спартак» — «Зенит» на другом стадионе? Не вижу в этом ничего такого», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что Тюкавин может стать игроком ЦСКА или «Зенита» в ближайшие трансферные окна.