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Сегодня, 16:45

Агент Тюкавина: «И без голоса Мостового Костя считается лучшим, переживем»

Зарина Халимхонова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Александра Мостового. По мнению бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России, форвард незаслуженно называется специалистами лучшим игроком сезона.

«Есть статистика, в которой видно, что благодаря Косте «Динамо» заработало 30 очков. Лучшего игрока выбирают несколько человек, не один. Значит, Мостовой не отдал свой голос за Тюкавина. Но Костя и без его голоса считается лучшим. Ничего, переживем. Спортсмен не должен всем нравиться. У каждого свой вкус. Кому-то в восторге от гола пяткой, другой восхищается мячами, забитыми с 50 метров. Это нормально. За это мы футбол и любим. Ничего не хочу ему [Александру Мостовому] возражать или доказывать», — сказал Сафонов «СЭ».

В прошедшем сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин отметился 15 голами и 10 голевыми передачами в 30 матчах чемпионата России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Александр Мостовой
РПЛ
Константин Тюкавин
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