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Сегодня, 17:36

Агент Тюкавина: «Европа? У Кости сейчас проблемы с рабочей визой»

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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

— В каком состоянии Костя подходит к сезону?

— Все нормально.

— За этот период появлялись запросы из Европы?

— Давайте будем обсуждать это позже. Сейчас есть проблемы по рабочей визе, но я в него верю, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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