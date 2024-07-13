Агент Тюкавина: «Европа? У Кости сейчас проблемы с рабочей визой»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.

— В каком состоянии Костя подходит к сезону?

— Все нормально.

— За этот период появлялись запросы из Европы?

— Давайте будем обсуждать это позже. Сейчас есть проблемы по рабочей визе, но я в него верю, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.