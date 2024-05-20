Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии нападающего в матче с «Краснодаром»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока после матча с «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ.

21-летний форвард бело-голубых был заменен на 90-й минуте прошедшей встречи, получив повреждение после контакта с полузащитником соперников Денисом Якубой. Футболист покинул стадион с ортезом на ноге.

«Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл [против «Краснодара»]», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне Тюкавин провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

25 мая московский клуб сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 30-го тура РПЛ.