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Сегодня, 11:00

Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии нападающего в матче с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист "Динамо" Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока после матча с «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ.

21-летний форвард бело-голубых был заменен на 90-й минуте прошедшей встречи, получив повреждение после контакта с полузащитником соперников Денисом Якубой. Футболист покинул стадион с ортезом на ноге.

«Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл [против «Краснодара»]», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне Тюкавин провел 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

25 мая московский клуб сыграет на выезде с «Краснодаром» в матче 30-го тура РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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