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Сегодня, 16:24

Агент Тюкавина: «Константин будет до последнего пытаться стать лучшим бомбардиром»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о гонке лучших бомбардиров, где его клиент борется с футболистом «Зенита» Матео Кассьеррой.

«Тюкавин и Кассьерра — это футболисты особого класса. У обоих игроков были не самые лучшие серии. Константин будет до последнего пытаться стать лучшим бомбардиром. А как все сложится — неизвестно», — сказал Сафонов «СЭ»

В текущем сезоне РПЛ Константин Тюкавин сыграл 24 матча и забил 11 голов

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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