Агент Тюкавина: «Константин будет до последнего пытаться стать лучшим бомбардиром»

Сегодня, 16:24
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о гонке лучших бомбардиров, где его клиент борется с футболистом «Зенита» Матео Кассьеррой.
«Тюкавин и Кассьерра — это футболисты особого класса. У обоих игроков были не самые лучшие серии. Константин будет до последнего пытаться стать лучшим бомбардиром. А как все сложится — неизвестно», — сказал Сафонов «СЭ»
В текущем сезоне РПЛ Константин Тюкавин сыграл 24 матча и забил 11 голов