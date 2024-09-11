Агент Тюкавина полагает, что игроку больше всего подходит чемпионат Испании

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил высказывание игрока о желании попробовать себя в чемпионате Испании и снова сыграть вместе с Арсеном Захаряном, представляющим «Реал Сосьедад».

«Костя просто имел в виду, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате, а не в «Сосьедаде». Ему нравится чемпионат Испании. Мне кажется, что он ему больше всего и подходит. Ему нравится и Англия, но как сейчас туда попадешь?» — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

22-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». За основную команду бело-голубых он провел 137 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 28 результативных передач.