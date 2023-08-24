Агент Тюкавина: «Не сомневался, что Константина пригласят в сборную»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина прокомментировал «СЭ» попадание игрока в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Он заслужил. В чемпионате три мяча забил, отдал две голевые передачи. Константин сейчас выглядит хорошо. Не сомневался, что его пригласят в сборную», — сказал Сафонов «СЭ».

Сбор начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено позже.