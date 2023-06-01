Агент Тюкавина прокомментировал продление «Динамо» контракта со Смоловым

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал продление клубом контракта с форвардом Федором Смоловым.

— Новый контракт Смолова повлияет на решение Константина о его пребывании в команде?

— Нет, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Сафонова. — А должен?

— Смолов — возрастной конкурент Тюкавина, тренер может отдавать ему предпочтение.

— В футболе всегда есть конкуренция.

Соглашение 33-летнего Смолова с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.