Агент Тюкавина прокомментировал продление «Динамо» контракта со Смоловым

Сегодня, 07:27
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал продление клубом контракта с форвардом Федором Смоловым.
— Новый контракт Смолова повлияет на решение Константина о его пребывании в команде?
— Нет, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Сафонова. — А должен?
— Смолов — возрастной конкурент Тюкавина, тренер может отдавать ему предпочтение.
— В футболе всегда есть конкуренция.
Соглашение 33-летнего Смолова с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.
В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.