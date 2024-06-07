Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативности своего клиента в сезоне-2023/2024.

— Предыдущий сезон был одним из лучших в карьере футболиста. Он установил рекорд «Динамо» среди нападающих и по итогам РПЛ выиграл в трех номинациях. Такая результативность связана с отъездом Арсена Захаряна в Испанию?

— Это все ерунда! У каждого из них свой путь. Костя — до мозга костей пахарь. Успех — это 15 процентов таланта, а все остальное — труд. В этом плане он превосходит Захаряна. Все становится на свои места. Не важно, кто в каком году тебя опередил. Важно — сейчас. Футбол не терпит сослагательного наклонения. Такие игроки как Костя рождаются раз в сто лет. Он пашет, соблюдает режим. Вся страна отдыхает 2 января, а он пашет. Бог видит и воздает по заслугам. Главное — без травм! — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.