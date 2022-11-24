Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

24 ноября, 18:38

Агент Тюкавина рассказал, что футболист не покинет «Динамо» в этом сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Футбольный менеджер Алексей Сафонов исключил, что в этом сезоне форвард Константин Тюкавин может покинуть «Динамо».

Сообщалось, что 20-летний футболист может продолжить карьеру в «Зените», но эта информация не подтвердилась.

«У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч и уйти в отпуск, подальше от журналистов, от всех, — сказал представитель игрока Алексей Сафонов. — Можно точно говорить, что до конца этого сезона Тюкавин останется в «Динамо», — рассказал «РБ Спорт».

Тюкавин в этом розыгрыше провел 16 матчей (559 минут) за «Динамо», забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-do-kontsa-e-togo-sezona-tyukavin-tochno-ostanetsya-v-dinamo/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Богосаваца рассказал, что зимой футболист покинет «Ахмат»

Источник: Николсон может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно