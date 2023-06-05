Агент Тюкавина рассказал, что подарил игроку на свадьбу

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о подарке на свадьбу своему клиенту.

«Буду ли я дарить что-то на свадьбу Тюкавину? Уже подарил. Картину, на которой изображены он и его невеста», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

20-летний Тюкавин женился на 21-летней Алене Шабуровой, дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Игрок сделал предложение девушке в феврале. 5 июня стало известно, что пара официально вступила в брак.