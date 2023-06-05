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Сегодня, 17:15

Агент Тюкавина рассказал, что подарил игроку на свадьбу

Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о подарке на свадьбу своему клиенту.

«Буду ли я дарить что-то на свадьбу Тюкавину? Уже подарил. Картину, на которой изображены он и его невеста», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

20-летний Тюкавин женился на 21-летней Алене Шабуровой, дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Игрок сделал предложение девушке в феврале. 5 июня стало известно, что пара официально вступила в брак.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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