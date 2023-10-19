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Сегодня, 15:51

Агент Тюкавина рассказал, что продвижений по продлению контракта с «Динамо» пока нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

«Пока никаких продвижений по продлению контракта Кости нет. Он играет в «Динамо», пусть это и делает, а в дальнейшем — будем смотреть. Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину. Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста. Не знаю, как клуб, но если в «Динамо» готовы говорить на эту тему, пусть комментируют. До декабря, пока в чемпионате не наступит пауза, я не буду давать никаких слов по будущему Тюкавина», — приводит слова Сафонова Sport24.

Тюкавин пропускал кубковый матч против «Спартака» (3:0), но затем принял участие в игре 11-го тура РПЛ против «Факела» (0:0), проведя на поле 69 минут. Всего в текущем сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей за бело-голубых, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Матч 12-го тура РПЛ между динамовцами и железнодорожниками пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-588179-agent-tyukavina-prodvizheniy-po-prodleniyu-kontrakta-net-dialogi-vedutsya-no-transfery-lyubyat-tishinu
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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