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Сегодня, 19:00

Агент Тюкавина рассказал, как продвигаются переговоры с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте его клиента со столичным клубом.

«Они велись и ведутся. Есть постоянный диалог. Никто дверьми не хлопал. Зачем мне рассказывать все нюансы? Не раз говорил, что трансферные дела любят тишины. Надеемся ли договориться до Нового года? Я вообще ни на что не надеюсь. Мы играем в футбол и получаем от этого удовольствие. С «Динамо» нет каких-то точек невозврата и прочего, идет рабочий диалог. Есть абсолютно нормальные условия. Перед боксерскими поединками сначала тоже один и второй сколько-то хотят. Это рабочий момент. Мы же завтра не возьмем и никуда не уйдем. Еще раз говорю, что у нас в приоритете клуб, который воспитал игрока. Дальше как хотите, так и додумывайте. Каждый раз читаю какие-то цифры. Я за все время ни одной цифры не назвал. Это неприятно, давит на меня и на игрока. Давайте завтра он нормально сыграет с «Сочи», забьет один-два, и мы будет дальше говорить. Никто никуда не убежал. Он не забивал несколько игр, и начали все... Вот он из-за этого и не забивает. Тут два забил, его прорвало. Он ниже своего уровня не опускался, все нормально. Не спешите нас хоронить», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-novyy-kontrakt-tyukavina-u-nas-v-prioritete-dinamo
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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