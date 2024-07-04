Агент Тюкавина: «Константин ставит задачу развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о готовности игрока перед началом нового сезона.

«Константин подходит к новому сезону в нормальном рабочем настроении. Он ставит перед собой задачу развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне, и двигаться вперед. Касательно его результативности, я не ставлю какие-либо рамки. Он выходит на поле и в каждом матче пытается принести максимальную пользу команде. Единственное, что я подчеркивал, что любой личный приз он поменяет на командные награды», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Контракт 22-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.