Агент Тюкавина рассказал о планах игрока на сезон-2024/25

Сегодня, 18:52
Футбольный менеджер форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о целях игрока на предстоящий сезон.
— Выступить лучше, чем в предыдущем.
— Есть ли у него задача стать лучшим бомбардиром РПЛ?
— Конечно, он человек амбициозный, значит, будет стараться.
— В таком звании легче уехать в Европу?
— Сейчас в Европу в любом звании тяжело уехать, потому что в связи со всеми этими событиями тяжело получить разрешение на работу.
— Ставит ли вообще Константин перед собой такую задачу?
— Если будет хорошее предложение, готов поиграть в Европе, — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».
Тюкавин забил 15 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах и помог «Динамо» занять 3-е место.