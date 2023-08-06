Агент Тюкавина рассказал о предложении «Динамо» по продлению контракта с игроком

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Продление контракта? Есть предложение. Нам его сделали, дальше комментировать не хочу, это внутренний вопрос», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «РБ Спорт» о предложении по продлении контракта нападающему бело-голубых.

Сегодня, 6 августа, 21-летний форвард оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2). Всего в этом сезоне футболист забил 3 гола в 3 матчах и сделал одну результативную передачу.

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