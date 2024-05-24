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Сегодня, 20:51

Агент Тюкавина рассказал о проблемах с рабочей визой для перехода нападающего в Европу

Владислав Корегин
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Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, рассказал о сложностях возможного перехода футболиста в европейскую команду.

— Можете сказать, идут ли какие-либо продвижения по переходу Тюкавина в Европу?

— Какие-то движения постоянно идут, но все это сложно. Проблема не в том, что нет предложений, есть проблемы с рабочей визой и по другим моментам, — цитирует Сафонова «Спорт День за Днем».

Константин Тюкавин может покинуть &laquo;Динамо&raquo;. «Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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