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Сегодня, 17:06

Агент Тюкавина: «Зенит» был сверхнастойчив. Мог вектор и туда повернуться»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что у футболиста было много предложений от других клубов.

«Предложения были, но он не хотел менять «Динамо» на другой клуб в России. Мы сразу обозначили, что, если вот эти наши условия выполняете, мы останемся. Нет — были предложения практически от всех московских клубов и «Зенита», это не секрет. «Зенит» был сверхнастойчив. Были определенные моменты, но это внутренняя кухня. Мог вектор и туда повернуться. Но такого, чтобы «за рубль маму родную продам», не было», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. Он выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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