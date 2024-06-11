Агент Тюкавина: «Зенит» был сверхнастойчив. Мог вектор и туда повернуться»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что у футболиста было много предложений от других клубов.

«Предложения были, но он не хотел менять «Динамо» на другой клуб в России. Мы сразу обозначили, что, если вот эти наши условия выполняете, мы останемся. Нет — были предложения практически от всех московских клубов и «Зенита», это не секрет. «Зенит» был сверхнастойчив. Были определенные моменты, но это внутренняя кухня. Мог вектор и туда повернуться. Но такого, чтобы «за рубль маму родную продам», не было», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. Он выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года.