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Сегодня, 23:25

Агент Тюкавина: «К Косте есть интерес из Европы и МЛС»

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Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является нападающий «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.

«Костя сейчас лучший игрок по системе «гол+пас», ясное дело, что в Европе к нему есть интерес, и не только там — в МЛС тоже. Но мы выполняем контракт с «Динамо», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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