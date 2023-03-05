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Сегодня, 17:05

Агент Сафонов о Тюкавине: «Он как голеадор-киллер, который выходит и делает свою работу!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился с «СЭ» мнением об игре футболиста в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Тюкавин забил победный мяч на 90+1-й минуте встречи.

«Он как голеадор-киллер, который выходит и делает свою работу! Костя всегда нацелен на результат. Это его работа. Игровое время Кости? Он никогда не жалуется. Он играет для болельщиков. Дали двадцать минут, значит надо забить за двадцать. Дали десять, значит за десять», — сказал Сафонов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 25 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Тюкавин
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