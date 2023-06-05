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Сегодня, 17:30

Агент Тюкавина считает, что брак не помешает карьере футболиста

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил, почему брак не помешает карьере футболиста.

«Не будет ли семейная жизнь отвлекать Тюкавина от футбола? С этой девушкой они уже давно живут и хорошо друг друга знают, сегодня просто расписались. Если это не отвлекало его раньше, значит, и сейчас не будет. Это абсолютно понимающая и любящая друг друга пара, поэтому я не вижу никаких проблем. Иногда говорят: футболист женился и перестал играть. Это не тот вариант», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

20-летний Тюкавин женился на Алене Шабуровой, дочери шестикратного победителя ЧМ по хоккею с мячом Сергея Шабурова. Игрок сделал предложение 21-летней девушке в феврале. 5 июня стало известно, что пара официально вступила в брак.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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