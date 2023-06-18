Агент Тюкавина считает, что форвард заслужил звание лучшего игрока «Динамо» в сезоне: «Болельщиков не обманешь»

Сегодня, 16:05
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал «СЭ» победу нападающего в голосовании за звание лучшего игрока сезона-2022/23 по версии болельщиков бело-голубых.
«На мой взгляд, награда заслуженная. Болельщиков не обманешь. Они ходят на игры, кто-то смотрит матчи по телевизору. Можно ли сказать, что Тюкавин стал любимчиком болельщиков? Он — свой воспитанник. Такое отношение к нему понятно», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
В сезоне-2022/23 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.