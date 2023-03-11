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Агент Тюкавина считает, что игрок попадет в итоговый список сборной России

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Агент Алексей Сафонова, представляющий интересы Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» заявил, что нападающий «Динамо» заслужил попадание в итоговый список сборной России на предстоящие товарищеские матчи.

«Я верю, что Тюкавин попадет в окончательный список сборной России. Но он должен все время выходить на поле и это доказывать. Если на табло горит его фамилия, то все нормально. Он самодостаточный игрок. Считаю, что он заслуживает попасть в сборную. Но дальше вопросы к главную тренеру», — сказал Сафонов «СЭ».

23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране, а 26 марта — против Ирака в Санкт-Петербурге.

Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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