Агент Тюкавина считает, что в «Динамо» хорошая конкуренция среди нападающих

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как его клиент, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин относится к конкуренции с партнером по команде Эль-Мехди Маухубом.

21-летний Маухуб пополнил состав московского «Динамо» в августе этого года.

«Конкуренция всегда должна быть, это нормально. У нас есть цель — уехать в хороший европейский клуб, а там это всегда есть и будет. У него с Маухубом нормальная, здоровая конкуренция», — сказал агент.

«Динамо» набрало 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В прошедшем туре бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (2:2), Тюкавин оформил дубль. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с махачкалинским «Динамо».