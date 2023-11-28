Агент: «У Тюкавина есть не два предложения, им интересуются разные клубы»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал слова Тимура Гурцкая о том, что у его клиента Константина Тюкавина из «Динамо» есть предложения от двух европейских клубов.

«Гурцкая сказал, что у Тюкавина есть предложения из Европы? Это правда, но предложений не два, там разные клубы интересуются Константином. Но не хочется это обсуждать, у нас идет диалог с «Динамо». И зачем это все сейчас? Завтра уже игра с «Зенитом» и я не хочу, чтобы лишний раз трогали парня. Из каких стран команды, которые интересуются Тюкавином? Я могу сказать только, что не из Саудовской Аравии и не из Катара», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что контракт 21-летнего форварда с «Динамо» автоматически продлился до июня 2025 года. Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу.

На данный момент московский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.