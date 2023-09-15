Агент Тюкавина сообщил, что нападающий готов сыграть против «Пари НН»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии игрока в матче 8-го тура РПЛ против «Пари НН».

«С точки зрения здоровья, Константин готов играть. Ожидаю Тюкавина в стартовом составе на матч с «Пари НН», но это будет определять тренер», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что после матча 7-го тура против «Ростова» (2:1) у Тюкавина было повреждение сухожильной части мышцы правого бедра.

5 сентября старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что Тюкавин покинул расположение сборной России по медицинским причинам.

Матч между «Динамо» и «Пари НН» пройдет сегодня, 15 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.