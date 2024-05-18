Агент Тюкавина сообщил о травме нападающего, полученной в матче с «Крыльями Советов»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока после матча с «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ (4:1).

21-летний форвард бело-голубых был заменен на 90-й минуте прошедшей встречи, получив повреждение после контакта с полузащитником соперников Денисом Якубой. Футболист покинул стадион с ортезом на ноге.

«Костя получил небольшую травму. А что там и как, скажут врачи», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.