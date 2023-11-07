Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Агент Тюкавина: «Костя не падает ниже своего уровня, хотелось бы, чтобы он забил не меньше десяти голов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о результативности футболиста в последних играх.

«Костя не падает ниже своего уровня. Он нападающий, когда не забивал — то отдавал голевые или зарабатывал пенальти. Сейчас три игры подряд забивает — плохо, не забивал — тоже плохо. Он не робот, чтобы забивать в каждом матче, как когда в аппарат кидаешь 20 копеек и четыре пятачка вылезают. Тюкавин в каждой игре выкладывается, в борьбе ноги не убирает. Сколько забьет в этом сезоне? Сезон закончится летом, я не знаю, что будет через три дня, а вы про окончание сезона! Хотелось бы, чтобы Костя забил не меньше десяти голов», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Тюкавин не попал в расширенный состав национальной команды России на ноябрьский сбор. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч против Кубы.

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-tyukavin-ne-padaet-nizhe-svoego-urovnya-khotelos-by-chtoby-on-zabil-ne-menshe-desyati-golov-303084/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Думал, «Динамо» постарается дожать «Сочи» и будет играть агрессивнее»

Генеральный директор «Пари НН» об очередном взломе клубного Telegram-канала: «Отрицаю, что это промо»