Агент Тюкавина: «Костя не падает ниже своего уровня, хотелось бы, чтобы он забил не меньше десяти голов»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о результативности футболиста в последних играх.

«Костя не падает ниже своего уровня. Он нападающий, когда не забивал — то отдавал голевые или зарабатывал пенальти. Сейчас три игры подряд забивает — плохо, не забивал — тоже плохо. Он не робот, чтобы забивать в каждом матче, как когда в аппарат кидаешь 20 копеек и четыре пятачка вылезают. Тюкавин в каждой игре выкладывается, в борьбе ноги не убирает. Сколько забьет в этом сезоне? Сезон закончится летом, я не знаю, что будет через три дня, а вы про окончание сезона! Хотелось бы, чтобы Костя забил не меньше десяти голов», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Тюкавин не попал в расширенный состав национальной команды России на ноябрьский сбор. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч против Кубы.