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Сегодня, 14:21

Агент Тюкавина: «Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер»

Алина Савинова

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени 20-летнего спортсмена в московском клубе.

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости. Сколько тренер дает, столько он и играет, — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова. — Но всему есть какой-то предел. Если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чем просить не будем — у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем».

Агент заявил, что может найти форварду новую команду.

«У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять», — подчеркнул Сафонов.

В текущем сезоне Тюкавин потерял место в основе «Динамо». Он играл за бело-голубых в 11 матчах чемпионата России, в которых забил 3 гола. В общей сложности нападающий провел на поле 439 минут.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что Тюкавин всегда готов забить, отлично играет на острие атаки, и ему хочется видеть футболиста на поле как можно чаще.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-esli-jokanovich-ne-vidit-kostyu-v-sostave-pust-vy-stavlyaet-na-transfer/
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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