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Сегодня, 12:40

Агент Тюкавина заявил, что форвард сыграет с первых минут против «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

21-летний нападающий бело-голубых получил травму в матче против «Крыльев Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ. Его заменили в концовке встречи.

«Костя вместе с командой, все хорошо. Готовится к игре. Он выйдет с первых минут в матче с «Краснодаром», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче заключительного тура РПЛ. Все игры 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Перед матчем команда Марцела Лички с 56 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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