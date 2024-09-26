Агент Тюкавина заявил, что футболист никогда не перейдет в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист не хочет выступать за «Зенит».

«Костя никогда не перейдет в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду», — цитирует агента «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». За основную команду бело-голубых он начал играть с 2020 года. Всего на счету 22-летнего форварда 44 гола и 28 результативных передач в 139 матчах за московскую команду.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2028 года.