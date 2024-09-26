Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:56

Агент Тюкавина заявил, что футболист никогда не перейдет в «Зенит»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист не хочет выступать за «Зенит».

«Костя никогда не перейдет в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду», — цитирует агента «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». За основную команду бело-голубых он начал играть с 2020 года. Всего на счету 22-летнего форварда 44 гола и 28 результативных передач в 139 матчах за московскую команду.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Вратарь Станислав Крицюк рассказал о конфликте с Галицким
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Сегодня
Вчера
Неделя