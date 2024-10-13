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Сегодня, 22:21

Агент Тюкавина заявил, что игрок готов вернуться к тренировкам

Микеле Антонов
Корреспондент
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Представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина,футбольный агент Алексей Сафонов высказался о состоянии здоровья игрока.

По словам агента, футболист готов вернуться к тренировкам. Ранее Тюкавин пропустил сбор национальной сборной из-за ОРВИ.

«С Костей все хорошо, он готов. Конечно, он начнет тренироваться с «Динамо» в начале недельного цикла. У него же не травма, а просто сопли были. Осень, как-никак, на дворе», — сказал Сафонов.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 11 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)

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