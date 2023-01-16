Агент Тюкавина заявил, что игрок не собирается уходить из «Динамо» зимой

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» заявил, что игрок не покинет московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Костя на сборах с командной, тренируется, все отлично. У него контракт. Зимой мы никуда не собираемся, ничего не рассматриваем. Как и любой футболист, Костя выполняет свой контракт. А кому и где играть... Я всегда говорил, что за результат отвечает тренер», — сказал Сафонов «СЭ».

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Тюкавин сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В декабре 2022 года форвард занял второе место в голосовании на премию «Первая пятерка», уступив лишь полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.