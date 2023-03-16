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Сегодня, 19:47

Агент Тюкавина заявил, что не опасается мести игроку со стороны судей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, ведущий дела 20-летнего форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, не опасается ли он мести его клиенту со стороны судей.

«Я ничего не опасаюсь, потому что в футболе есть определенные правила игры. Их уже давно все знают. У каждого игрока — своя манера. Тюкавин никогда не ныряет. Не исполняет дельфина, как Соболев. Крепко стоит на ногах. Константин правильно сказал. Надо было, чтобы ему ногу оторвали, перелом был, тогда бы свистнули пенальти? А так был недостаточно сильный, акцентированный удар по ноге. Что это такое? Попал — значит попал. Бывают пенальти по неосторожности. Когда ты бежишь с большой скоростью, тебя достаточно чуть-чуть толкнуть, плечо поставить, и ты уже падаешь. Трактуйте моменты одинаково или скажите, что пока в штрафной не убьют, пенальти не будет. Тогда и защитники будут понимать, что можно так навернуть игрока, что «точки» не будет. Должны быть одинаковые правила. Все команды равны, некоторые равнее. Но не должно быть такого. «Зениту» делают медвежью услугу», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Такая реакция может быть вызвана дисквалификацией арбитра Евгения Кукуляка, который не поставил пенальти в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь регионов) «Зенит» — «Динамо» после фола Клаудиньо на Тюкавине в штрафной площади питерской команды. Рефери не поменял свое мнение даже после просмотра этого эпизода на видео после запроса от VAR-ассистентов.

16 марта, глава департамента судейства РФС признал, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти за падение Тюкавина. Арбитр отстранен от обслуживания матчей РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-tyukavina-opasayus-li-mesti-sudej-konstantinu-on-ne-ispolnyaet-del-fina-kak-sobolev/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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