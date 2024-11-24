Агент Угальде назвал очень важным лидерство футболиста в гонке лучших бомбардиров РПЛ

Сегодня, 13:08
Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в комментарии для «СЭ» высказался о результативности форварда в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).
Футболист красно-белых Манфред Угальде оформил покер, он отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Также костариканец на 80-й минуте отдал голевую передачу на Эсекьеля Барко.
«Очень хороший день для Манфреда. Его выступление — топ! Лучший бомбардир чемпионата? Это очень важное событие», — сказал Морсинк «СЭ».
22-летний костариканец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне (12 голов), опередив полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова (10).
«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Краснодаром».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)