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Сегодня, 10:05

Агент Угальде назвал Станковича специалистом с хорошей тренерской мыслью

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» высказался об адаптации костариканца в клубе.

— В интервью иностранным коллегам вы сказали об адаптации. В каком состоянии Манфред подойдет к тренировкам с клубом? Особенно учитывая, что у «Спартака» новый тренер.

— У любого игрока период адаптации составляет от трех до шести месяцев. Манфред стал таким примером. Как я уже сказал, он перешел в «Спартак» в январе. Потом в клубе поменялся тренер.

Мы рады, что Угальде будет работать со Станковичем. Это специалист с хорошей тренерской мыслью. Манфред знает многое о Станковиче. Ему не терпится вернуться в расположение клуба. Надеюсь, что процесс адаптации уже позади, — сказал Морсинк «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Полностью интервью Курта Морсинка читайте на сайте «СЭ».

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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