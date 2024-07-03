Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:44

Агент Угальде опроверг слова о том, что форвард перешел в «Спартак» из-за денег

Микеле Антонов
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк объяснил «СЭ» слова о том, что костариканец перешел в стан красно-белых из-за денег.

— Можете пояснить? Коллеги с ваших слов написали, что переход Угальде состоялся из-за того, что предложение было прежде всего хорошим с экономической точки зрения. Так ли это?

— Конечно, когда Манфред забивал множество голов в «Твенте», он не думал, что перейдет в «Спартак». У любого футболиста есть мечта сыграть в Лиге чемпионов. Но когда к тебе с предложением приходит «Спартак», клуб с такой богатой историей, это все меняет.

Конечно, нужно понимать экономическую составляющую российских клубов. Но стоит отметить, что изначально «Твенте» не хотел продавать Угальде.

Если вы помните, тогда они боролись за место в Лиге чемпионов. Но когда такой мощный клуб приходит за футболистом, нужно уважать его желание. Манфред загорелся идеей перехода, равно как и мы.

Далее снова последовал звонок «Спартака», именно поэтому клубу нужно было прислушаться к предложению. Манфред сам принял решение. Мы уважаем это. Что касается заработных плат, конечно, мы понимаем, что в России они выше, чем в «Твенте». Это знают многие. Я имел в виду именно это, — сказал Морсинк.

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
26
14
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Пульс Роналду упал до минимума в момент исполнения второго пенальти со Словенией
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Tuttomercatoweb: «Торино» согласился продать Илича «Зениту» за 25 миллионов евро
«Локомотив» назвал состав на второй летний сбор
Агент экс-защитника «Атлетико» Эрмосо опроверг информацию об интересе к игроку из России
В «Оренбурге» сообщили, что не отстраняли Томпсона от тренировок
Де Лигт договаривается с «МЮ», Тимофеев — в «Локомотиве», Алексей Миранчук переходит в бывший клуб Руни?
Горшков рассказал, как начал болеть за «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Агент экс-защитника «Атлетико» Эрмосо опроверг информацию об интересе к игроку из России

«Локомотив» назвал состав на второй летний сбор