Агент Угальде — о переходе в «Спартаке»: «Иногда деньги решают все»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о причинах перехода в российский клуб.

«Иногда ничего не поделаешь, иногда деньги решают все. Это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно говорить, что это то, что мы планировали для Манфреда в футбольном плане. Естественно, трудно сказать нет, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. Но я не могу сказать, что мы планировали такой следующий шаг, когда он забивал в Нидерландах», — приводит слова Морсинка La Nacion.

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.