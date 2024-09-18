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Сегодня, 16:44

Агент Угальде считает Станковича лучшим тренером для нападающего «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в комментарии для «СЭ» оценил результативность форварда в сезоне.

— Пять голов за восемь матчей РПЛ — очень хороший результат.

— Получается, Станкович — лучший тренер для Манфреда, раз раскрыл его сильные стороны?

— Да, я тоже так думаю.

В сезоне-2024/25 22-летний Угальде забил 5 голов в 8 матчах за «Спартак» в РПЛ и 1 гол в 2 играх Кубка России.

Угальде перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» зимой 2024 года за 13 миллионов евро, подписав соглашение до лета 2028 года.

Деян Станкович
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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