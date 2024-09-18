Агент Угальде считает Станковича лучшим тренером для нападающего «Спартака»

Сегодня, 16:44
Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в комментарии для «СЭ» оценил результативность форварда в сезоне.
— Пять голов за восемь матчей РПЛ — очень хороший результат.
— Получается, Станкович — лучший тренер для Манфреда, раз раскрыл его сильные стороны?
— Да, я тоже так думаю.
В сезоне-2024/25 22-летний Угальде забил 5 голов в 8 матчах за «Спартак» в РПЛ и 1 гол в 2 играх Кубка России.
Угальде перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» зимой 2024 года за 13 миллионов евро, подписав соглашение до лета 2028 года.