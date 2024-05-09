Агент усомнился в правдивости новости об интересе «Спартака» и «Балтики» к защитнику «Унион Эспаньола» Видалю

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Агент Пабло Алаин, представляющий интересы защитника «Унион Эспаньола» Валентина Видаля, в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес «Спартака» и «Балтики» к игроку.
Ранее сообщалось, что оба российских клуба уже сделали 19-летнему защитнику предложения о переходе.
«Спартак» и «Балтика» сделали Видалю предложение о переходе? Я не верю в эту информацию», — сказал Алаин «СЭ».
В прошлом сезоне Видаль провел 23 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Контракт «Унион Эспаньола» с футболистом рассчитан до зимы 2025 года.