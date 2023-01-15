Агент Шпинев: «Хочется верить, что в «Локомотиве» что-то будет налаживаться»

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Агент Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в чемпионате России после завершения паузы.
«Хочется верить, что что-то будет налаживаться. Есть тренерский штаб, есть главный тренер. Мы понимаем, что работа в сборной и «Нижнем Новгороде» — это немного другое. Но главный тренер показал, что он имеет представление из расчета подбора игроков. Он выстраивает картину, структуру игру. У него есть требования. Если он доносит их до игроков, если есть взаимность — приходит результат. В клубе остался Владимир Валерьевич (Леонченко), появился спортивный директор со своим блоком», — сказал Шпинев «СЭ».
На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования