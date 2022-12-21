Агент Шпинев: «Насколько я знаю, нет никакого списка из восьми игроков «Локомотива» на выход»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, рассказал, возможно ли досрочное возвращение его клиента из аренды в «Ростове».

«Ответ на ваш вопрос нужно искать в клубах «Локомотив» и «Ростов». Желание Александра не обсуждается. Это важно. Просто надо говорить о двух клубах, которые заключали между собой трансферный договор аренды. Только они могут давать официальную информацию.

Пока только, судя по всему, гонят пургу по поводу выхода восьми футболистов из «Локомотива». Думаю, что это полный бред. Насколько я знаю, нет никакого списка. Есть ряд футболистов, которых клуб хотел бы трудоустроить и продать. Если бы существовал некий список, его бы уже, наверное, кто-то в глаза увидел», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

Арендное соглашение 21-летнего Сильянова рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» направил в несколько клубов список из восьми игроков, которые доступны для обмена или продажи.