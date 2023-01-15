Агент Миранчука: «Антон только к концу года подходил к своему благоприятному функциональному состоянию»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии игрока.

«Антон только к концу года подходил к своему благоприятному функциональному состоянию. Это не лучший Антон, которого мы видели. На его ментальные качества повлияли события в его жизни, парень повзрослел. Это я вижу точно. У него появляется мудрость, рациональность, меняются взгляды на вещи. Это приятные изменения», — сказал Шпинев «СЭ».

В январе 2021 года Миранчук получил травму сухожилия. Он проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение команды в конце ноября этого же года.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.