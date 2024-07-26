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Сегодня, 17:25

Агент Джикии и Миранчука: «Варианты продолжения карьеры в РПЛ не рассматриваются»

Антон Миранчук и Георгий Джикия не рассматривают варианты продолжения карьеры в РПЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев рассказал о будущем своих клиентов: защитника Георгия Джикии и полузащитника Антона Миранчука.

«Мы не рассматриваем варианты и не ведем по Георгию Джикии и Антону Миранчуку переговоры о продолжении карьеры с клубами РПЛ», — приводит слова Шпинева РИА Новости.

Миранчук покинул «Локомотив» летом этого года по истечении срока контракта. 28-летний футболист является воспитанником клубом и всего провел за команду 217 матчей, забил 51 гол и сделал 34 голевые передачи. 21 июля сообщалось, что Миранчук может стать игроком «Панатинаикоса».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом. Защитник играл за красно-белых с 2017 года, на его счету 215 матчей, 5 голов и 11 рехультативных передач.

Источник: РИА Новости
Антон Миранчук
Георгий Джикия
Футбол
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