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7 июля, 23:21

Агент Шпинев — о будущем Худякова: «Только главный тренер команды знает, кто будет первым, вторым и третьим вратарем»

Агент Шпинев высказался о будущем голкипера «Локомотива» Даниила Худякова
Галина Глазко
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Известный футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем своего клиента.

«У нас еще год действующего договора. Только главный тренер команды знает, кто будет первым, вторым и третьим вратарем. Конечно, каждый футболист хочет играть и развиваться. Худяков старается, трудится, делает все, что от него зависит. Аренда? Вариант аренды в России 19-летнему вратарю, который принадлежит другому клубу — практически нереален», — приводят слова Шпинева Metaratings.ru.

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В прошлом сезоне он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-u-khudyakova-eshyo-god-kontrakta-s-lokomotivom-on-lyubit-etot-klub-264379/
Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
0
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