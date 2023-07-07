Известный футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем своего клиента.

«У нас еще год действующего договора. Только главный тренер команды знает, кто будет первым, вторым и третьим вратарем. Конечно, каждый футболист хочет играть и развиваться. Худяков старается, трудится, делает все, что от него зависит. Аренда? Вариант аренды в России 19-летнему вратарю, который принадлежит другому клубу — практически нереален», — приводят слова Шпинева Metaratings.ru.

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В прошлом сезоне он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллионов евро.